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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر خالية من المناطق غير الآمنة..خالد صديق: الدولة أنفقت 40 مليار جنيه

خالد صديق
خالد صديق

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن اسم الصندوق تغير من تطوير المناطق العشوائية لـ صندوق التنمية الحضرية، وهنا فارق كبير بين الأثنين.


وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه، من أجل تطوير المناطق غير الآمنة بالدولة.


ولفت إلى أن مصر أصبحت خالية من المناطق غير الآمنة، وأن المناطق المتبقية تكون مناطق غير مخططة فقط، وأن هناك 417 ألف فدان، متبقى منهم 160 ألف فدان غير مخطط، أى حولى 40 % غير مخطط، ولكن المناطق آمنة.

 

وكشف أن شكل المواطن تغير بعد تطوير المنطقة التي يعيش بها، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة ليست طرق وكباري وعمارات، وإنما هى بناء الإنسان أولا، حيث أن البشر قبل الحجر.

وأضاف أن كل المناطق التي عملوا بها كان فيها تحديات، معلقا: "مفيش حاجة مش صعبة"، وكانت أول خطوة توثيق حقوق المواطنين، لافتا إلى أنه لا يوجد مشروع يشبه مشروع آخر، حيث كل مشروع يكون وفقا لطبيعة قاطني المنطقة، معلقا: "بنعمل سيمفونية بها تناغم".


 

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