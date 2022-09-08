500 مليار جنيه.. خالد صديق: تطوير عواصم المدن يكون من أجل المواطنين

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق أكثر من مبادرة من أجل تقديم حياة أفضل لـ المواطنين منها تطوير عواصم المحافظات و المدن.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن المستهدف 500 ألف وحدة، وأن العمل يكون فى المدن، وأن الدولة وجدت الأراضي، وهناك الصندوق يعمل فى مرحلة عاجلة تضم 114 ألف وحدة، وتتكلف 120 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الـ 500 ألف وحدة تستهدف 500 مليار جنيه، وأن الدول تعمل بسرعة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وأن احتياجات المواطن ليست عشوائيات، ولكن هو توفير وحدة سكنية بشكل ونظام.

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق مكلف بأعمال وتنفيذ مشروعات تنمية حضرية على مستوى الجمهورية بتكلفة تريليون جنيه.

وأكد أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات استعداداً لطرح تلك الوحدات، منوها بأنه فى 2030 ستنتهى مهام صندوق التنمية الحضارية بعد إنهاء كافة المشروعات.