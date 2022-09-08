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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور عن قرب.. تفاصيل مذهلة لـ الشمس ترصد لأول مرة

صورة مقربة من سطح
صورة مقربة من سطح الشمس

تظهر الصور الجديدة المذهلة التي تم التقاطها بواسطة أقوى تلسكوب شمسي في العالم وجه الشمس بتفاصيل مذهلة لم يسبق لها مثيل.

وتوضح اللقطات المذهلة، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة الشمسية بالولايات المتحدة ، الكروموسفير  للشمس وهي الطبقة الثانية في الغلاف الجوي للشمس، والتي تُترجم حرفيًا إلى اللون الأصفر.

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تُظهر إحدى الصور غابة من نفاثات البلازما الشبيهة بالشعر ترتفع عبر الكروموسفير ، وتمتد حتى 6200 ميل (10000 كم) في الهالة الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس أعلاه.


التقطت الصور الجديدة للمرصد الوطني للطاقة الشمسية بواسطة Daniel K. Inouye Solar Telescope ، أقوى تلسكوب شمسي في العالم في جزيرة ماوي، هاواي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تاريخ أضخم تلسكوب لـ الشمس

أصدر المرصد الوطني للطاقة الشمسية (NSO) الصور هذا الأسبوع احتفالًا بافتتاح التلسكوب مؤخرًا ، الذي تموله مؤسسة العلوم الوطنية (NSF).

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بدأ البناء في عام 2013 ويقال أنه كلف حوالي 344 مليون دولار، وقال مدير مؤسسة العلوم الوطنية ، Sethuraman Panchanathan ، إن تلسكوب إنوي الشمسي التابع لشركة NSF هو أقوى تلسكوب شمسي في العالم من شأنه أن يغير إلى الأبد الطريقة التي نستكشف بها شمسنا ونفهمها.


ستغير رؤاها كيفية توقع أمتنا والكوكب لأحداث مثل العواصف الشمسية والاستعداد لها، فقد التقطت هذه الصور للكروموسفير، الذي يمتد لحوالي 2000 كيلومتر فوق السطح المرئي للشمس  في 3 يونيو من هذا العام.

 

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