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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

150 جنيها تراجعا| انخفاض أسعار الذرة الصفراء.. تعرف على السبب

الذرة
الذرة

تراجعت أسعار الذرة الصفراء فى الأسواق المحلية بقيمة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها فى الطن لليوم الثاني على التوالي، عقب انخفاض طفيف في جميع الأنواع، بمقدار 50 جنيهًا، أمس الأربعاء.

وينشر “صدى البلد” أسعار الذرة الصفراء فى السوق المحلية، حيث انخفض سعر الذرة البرازيلي بنحو 100 جنيه، لتسجل القيمة الشرائية للطن 9150 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس، الأربعاء، عند 9250 جنيهًا، وتراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني بنحو 100 جنيه، ليبلغ سعر الطن 9150 جنيهًا.

وهبط سعر طن الذرة الروماني بنحو 150 جنيهًا، ليسجل 9000 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة الأوكراني تراجعًا بنحو 150 جنيهًا، لتبلغ القيمة الشرائية للطن 8950 جنيهًا، بدلًا من 9100 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للذرة ارتفاعًا في افتتاح جلسة تداول الخميس ببورصة شيكاغو للتجارة، حيث ارتفعت هامشيًا أسعار العقود الآجلة للذرة في افتتاح جلسة تداول اليوم، الخميس 8 سبتمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد سبتمبر لتداول الذرة ليصل إلى 677.5 سنت لكل بوشل، بمقدار زيادة 0.75 سنت، أي بنسبة 0.11%، عن الجلسة السابقة.

كما انتعش عقد ديسمبر لتداول الذرة ليسجل 671.75 سنت لكل بوشل، بمقدار ارتفاع 0.75 سنت.

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