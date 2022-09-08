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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنيا يناقش موقف الأراضي المخصصة لإقامة الأسواق والمواقف والحماية المدنية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الاعمال الإنشائية والحفر، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بنطاق المراكز والقرى التابعة لها، بالتنسيق مع ممثلي الهيئات والشركات ومديريات الخدمات.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور وكلاء الوزراء، رؤساء المراكز المستهدفة، مديري المديريات الخدمية، مهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والبرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إنه يجري التنسيق بين كافة الجهات لوضع آلية لتسليم المشروعات التي تم نهوها، بمشاركة مهندسي دار الهندسة لمتابعة التسليم النهائي للمشروعات والتأكد من الالتزام التام بالمواصفات والمقايسات ومعايير الجودة والسلامة.

ناقش المحافظ، موقف الأراضي المخصصة لإقامة الأسواق – المواقف – الحماية المدنية) بالإضافة لمعدلات التنفيذ بقطاعات (الصحة – التضامن الاجتماعي – الإسعاف – التعليم – الاتصالات – الغاز – مياه الشرب والصرف الصحي).

أشار المحافظ، إلي أنه يتم تنظيم جولات ميدانية أسبوعية، للمرور على جميع المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة، لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام التام من قبل الجهات المنوط بها تنفيذ الاعمال، بالإضافة للقاء أهالي القري والاستماع إلى مقترحاتهم والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدف من المبادرة وهو ضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأجرى محافظ المنيا، أمس الأربعاء جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قري مركز ملوي، حيث شملت الجولة تفقد المشروعات بقريتي دير البرشا و دير أبو حنس.

 

المنيا المبادرة الرئاسية البرنامج الرئاسي مشروعات حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز الشرب والصرف الصحى

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