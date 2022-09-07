منطقة آثار بني حسن بالمنيا تستقبل وفدا من إنجلترا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة انجلترا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار بني حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة، والتي منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا وكذلك منطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزي بني مزار وسمالوط.

