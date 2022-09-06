محافظ المنيا يتابع العمل بمجمع المشروعات الصغيرة وشبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية.. صور

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، لبحث ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات ومتابعة المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة منها.



رافق المحافظ، كلا من إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مروان محمد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد شكل مدير إدارة تجميل المدن بالمحافظة.

محافظ المنيا بالمنطقة الصناعية

وأكد المحافظ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا حرصه الشديد على تهيئة مناخ الأعمال، واقتحام جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة، حيث يجري متابعة موقف جميع المشروعات ميدانيا، فضلا عن عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لدفع العمل في تلك المشروعات.

محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية



وتفقد المحافظ، مشروع المشاتل بالمنطقة الصناعية، والمقام على مساحة 8 أفدنة، ووجه بتشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل للاستفادة منه، تنفيذاُ لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم المشروعات الخضراء الذكية، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما حرص "القاضي" على متابعة العمل بمجمع الصناعات الصغيرة، المقام على مساحة 80 ألف متر ويضم 68 وحدة، وتفقد عدد من الوحدات التي تم تخصيصها وتعمل الآن، وقدم التهنئة لأصحاب الوحدات متمنيا لهم النجاح والتوفيق ووجه الدعوة لشباب المحافظة بسرعة التقدم للحصول على وحدة والبدء في مشروعاتهم الخاصة لدعم الناتج المحلى.

كما تفقد المحافظ، مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة والتقى بأصحاب الوحدات واستمع إلى شكواهم ومشكلاتهم ووجه بدراستها والعمل على حلها.

محافظ المنيا يتفقد المصانع

تابع المحافظ، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، عددا من المرافق الخدمية بقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء، بتكلفة 32 مليون جنية، موجها بالالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حرصا على تحقيق الصالح العام.

كما تفقد "القاضي" محطة مياه المنطقة الصناعية وعدد من الآبار وكذلك محطة الصرف الصحي وبحيرات الأكسدة، لبحث مشكلة ضعف المياه والوصول إلى آلية لتطوير شبكة المياه، ضمن خطة المحافظة لدراسة المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين، لتوفير كافة سبل الدعم الكامل لتلك المشروعات.

محافظ المنيا بالمصانع



وعلى هامش الجولة، كلف المحافظ، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، برفع تراكمات مخلفات البناء المتواجدة بمدخل المنطقة الصناعية، لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

