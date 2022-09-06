بتخفيضات 30 %..استمرار معارض كلنا واحد للسلع الغذائية واللحوم ومستلزمات المدارس بالمنيا

وسط حالة من السعادة والفرحة بين مواطني المنيا ومن أجل توازن الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للأسر المنياويه وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمعارض

قررت محافظة المنيا استمرار معارض السلع والمواد الغذائية من سكر وأرز وزيت ودقيق بالاضافه إلى توفير كميات من اللحوم البلديه والمستوردة أمام المواطنين وكذلك الملابس والاحذية ومستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 30 % .

يقول الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا في تصريحات خاصه " لصدي البلد" أنه طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على مصيلحي وزير التموين واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تم استمرار معارض توفير كافة السلع والخدمات للمواطنين وبيع اللحوم والاسماك والخضروات والفاكهة والملابس والاحذية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% الي 30% كنسبة تخفيض بالإضافة لفتح شوادر لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة بالإضافة لمتابعة مبادرات كلنا واحد ومحاربة الغلاء بتخفيض يصل من 30 إلى 40 جنيه في الكيلو الواحد لصالح المواطن.

معارض بيع السلع والمستلزمات



وأعلن الدكتور محمود يوسف انه يتم طرح لحوم سودانيه ولحوم برازيلية مجمدة بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

مشيرا إلى أن المديرية تعمل بالتنسيق بين مسؤولي الإدارات الفرعية وأقسام الرقابة ومباحث التموين بالإدارات مع مسؤولي الفروع في دفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة سكانية واحتياجا بدائرة المحافظة .

معارض السلع والمواد الغذائية

وقال إن خطة المديرية تتضمن الجانب الرقابي من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصلاحية للاستهلاك الآدمي فضلا عن مراقبة أماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

اقبال المواطنين على السلع

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمره بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية والجهات المعنية لتوافر كافة السلع.

معرض سمالوط

مؤكدا أن المحافظ اللواء أسامة القاضي يقوم بصفه مستمرة بزيارة المعارض بجميع المراكز التسع للتأكد من توافر السلع ومتابعة أسعارها والتشديد على جودتها كما يتم التنبيه على التجار بالمعارض بعدم وجود اي عجز وتوافر السلع بصفه مستمرة وكميات كبيرة.