وزير الكهرباء: نستهدف الوصول إلى 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة العام المقبل

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) والدكتور أحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى التحضير لمؤتمر الأطراف COP27.

وأشاد الدكتور شاكر، بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة، مؤكداً على ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة فى مختلف مجالات الطاقات المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر، على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة، مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشاد فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة، معرباً عن رغبته بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، مؤكداً على استعداده لتقديم سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف COP27 وإحياء المبادرات التى تهتم بالطاقات المتجددة.

وأعرب عن رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء فى مجال الهيدروجين الاخضر الذى يحظى أيضًا باهتمام عالمى كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب، وأشار الوزير إلي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، حيث تم توقيع 15 مذكرة تفاهم في هذا الاطار مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

واعرب مديرتسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) عن حرصه على تنظيم عدد من الفاعليات قبل COP 27 بالتعاون مع الحكومة المصرية.

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمى والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الاطراف.

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