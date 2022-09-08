حنان رمسيس تثمن توجيه الرئيس بعقد مؤتمر اقتصادي|وتؤكد: العالم في وضع حرج

أشادت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي لتبادل الأفكار والوقوف على بدائل لحلول المشكلات.

وقالت حنان رمسيس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن العالم في وضع اقتصادي حرج للغاية ومتجه نحو ركود اقتصادي لا تحمد عقباه ستتأثر به الدول المتقدمة قبل الدول النامية.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية بعمل مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، قائلاً: "إنتوا محتاجين تفكروا ونعمل مؤتمر اقتصادي ويشارك فيه المتخصصون ومن لهم رأي مخالف ومستثمرون ورجال الصناعة، وتكون فرصة إن إحنا نتكلم ونسمع بعضنا".

وعن مشاركة من لهم رأي مخالف، قالت حنان “رمسيس” إن كل رأي يستند إلى أسباب، لذلك فإن إتاحة الفرصة للجميع دون تهميش أو إقصاء تقي الدولة من شر الوقوع فيها ومن عواقبها.

وأضافت أن الرأي البناء يسعى إلى النقد الذي يضمن الاستغلال الأمثل للقوى الكامنة في الاقتصاد المصري، كما أن إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم من خلال تلك المؤتمرات والتي تعتبر قنوات شرعية للتعبير عن الرأي، سيزيد من ثقة الشباب في قدراتهم واقتراحاتهم ويفجر طاقاتهم ويعلمهم الطرق المنطقية لحل الأزمات والمشاكل وتهيئتهم لما هو آتٍ حتى يكونوا داعما للأوطان وحافزا للتقدم والتنمية.