السيسي يوجه بعقد مؤتمر اقتصادي.. الإدريسي: فرصة لعرض التحديات والحلول

أشاد على الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي لتبادل الأفكار.

وتمنى “الإدريسي”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يشمل كافة للمتخصصين والمشاركين فى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص و بعيداً عن الشخصيات المكررة و غير المتخصصة المتواجدة.

وتابع “حتى يكون للمؤتمر فرصة لعرض التحديات والحلول بعيداً عن الشعارات والكلام النمطى، وقد يكون فرصة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز التى تقدمها الدولة للقطاع الخاص”.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية بعمل مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، قائلاً: "انتوا محتاجين تفكروا ونعمل مؤتمر اقتصادي ويشارك فيه المتخصصون ومن لهم رأي مخالف ومستثمرين ورجال الصناعة .. وتكون فرصة ان احنا بنتكلم ونسمع بعضنا".

وأضاف السيسي خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أنه يجب وضع حوافز لرجال الصناعة والمُصدرين حتى يصلوا بالأرقام إلى المستهدفات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية.