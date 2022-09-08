عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السيسي يوجه بعقد مؤتمر اقتصادي.. الإدريسي: فرصة لعرض التحديات والحلول

صدى البلد

أشاد على الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي لتبادل الأفكار. 

وتمنى “الإدريسي”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يشمل كافة  للمتخصصين والمشاركين فى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص و بعيداً عن الشخصيات المكررة و غير المتخصصة المتواجدة.

وتابع “حتى يكون للمؤتمر فرصة لعرض التحديات والحلول بعيداً عن الشعارات والكلام النمطى، وقد يكون فرصة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز التى تقدمها الدولة للقطاع الخاص”.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية بعمل مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، قائلاً: "انتوا محتاجين تفكروا ونعمل مؤتمر اقتصادي ويشارك فيه المتخصصون ومن لهم رأي مخالف ومستثمرين ورجال الصناعة .. وتكون فرصة ان احنا بنتكلم ونسمع بعضنا".

وأضاف السيسي خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أنه يجب وضع حوافز لرجال الصناعة والمُصدرين حتى يصلوا بالأرقام إلى المستهدفات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية.

الرئيس السيسي القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة استثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

الأوروبيون يعانون| كارثة الطاقة تعصف بالغرب.. ومصر تدير الأزمة بشكل مختلف

التعليم العالي: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

السيسي: سياستنا الجديدة الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل للتشجيع على زراعتها

برلماني يطالب بوضع ملف الأجور والمعاشات علي رأس أولويات المؤتمر الاقتصادي المقبل

الشركة المنظمة: إلغاء معسكر الأهلي في هولندا.. وتحديد البديل

رفض دعوى اتهام طالب الشرقية بسب وقذف راشفورد نجم مانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سالوبيت شورت.. دنيا سمير غانم تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ماركات عالمية وأسعار خرافية.. سعر صادم لإطلالة درة في أحدث ظهور| شاهد

بـ التايجر.. درة في إطلالة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي حدث في مهرجان العاصمة؟

فيديو

عزل أول مصري مصاب بالمرض.. أعراض وكيفية علاج جدري القرود |فيديوجراف

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي حدث في مهرجان العاصمة؟

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ