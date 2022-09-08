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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد هزيمة ليفربول.. ياسمين عز توجه رسالة دعم لـ محمد صلاح

ياسمين عز
ياسمين عز

علقت الإعلامية ياسمين عز، على هزيمة نادي ليفربول أمس رباعية أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

 

وقالت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" ، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، : "الناس من امبارح بتتكلم عن الهزيمة التقيلة لمحمد صلاح ونادي ليفربول من نادي نابولي"، لافته: "المفروض الأوقات دي تبين معدن المصريين اللي بجد".

 

 مفيش زي مو صلاح

 

وأضافت: "مع احترامي لهالاند واهدافه والنار اللي بيطلعها من بؤه.. مفيش زي مو صلاح، وبلاش نعمل زي الدبة اللي قتلت صاحبها عيب علينا والله".


ووجهت رسالة للمصريين، قائله: "ادعم ابن بلدك وشجعه واسنده، ومتديش الفرصة لحد أنه يقلل منه أو يشمت فيه"، متابعه: "دا مو صلاح يا جماعه اللي رافع رأسنا وياما فرحنا ولسه هيفرحنا".

ياسمين عز نابولي ليفربول صلاح دوري ابطال أوروبا

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