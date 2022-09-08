أبو العينين: مصر تغيرت في كل المجالات بعد ثورة 30 يونيو.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الجميع يعلم ما تعرضت له الدولة المصرية بعد 2011 حتى 2013، والخسائر الكبيرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يضع النقاط على الحروف بالمكاشفة والصراحة.

وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه كانت هناك صورة ليست إيجابية عن مصر في أعقاب 2011.

وتابع أبو العينين، أنه اليوم وبعد مرور 8 سنوات مصر تغيرت بشكل كامل، سواء من حيث المشروعات القومية التي تمت بـ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ما أعطى امتدادًا عمرانيًا وقيمة مضافة.

مصر تغيرت بشكل كبير

وأشار محمد أبو العينين إلى أن مصر تغيرت بشكل كبير جدًا في كل المجالات بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن قيمة الأرض ارتفعت بشكل كبير بعد المشروعات العملاقة في عهد الرئيس السيسي.