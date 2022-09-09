فيلر وبوتوكس بس.. صور أثارت الجدل لـ دينا الشربيني قبل وبعد التجميل

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، وصرحت الفنانة دينا الشربيني بالعديد من الأشياء وجاء أبرزها “ انا معملتش عمليات تجميل هو فيلر وبوتوكس بس".

وتحرص الفنانة دينا الشربيني، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص الفنانة دينا الشربيني، على ارتداء الفساتين المميزة، والملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل دينا الشربيني، إلى الوان الشعر البنية والذهبية التي تكشف عن جمالها وتتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

وتفضل أن تضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع بشرتها الجذابة.

وإليكم صور دينا الشربيني قبل وبعد التجميل .