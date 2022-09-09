يحدث الآن.. اقتران فلكي رائع بين كوكب زحل مع القمر

تتزين سماء مصر الآن بظاهرة فلكية مميزة بـ أقتران القمر مع كوكب زحل وحلقاته في مشهد بديع وتجربة تستحق المتابعة، حيث تتعلق أعين عشاق الكواكب بما يدور في سماء القاهرة، لمتابعة الظاهرة الفلكية في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد اقتران القمر مع كوكب زحل وحلقاته منذ غروب شمس وعند دخول ليل يوم الخميس الموافق 8 سبتمر.

واوضح الدكتور تادرس أننا نرى اقتران القمر مع كوكب زحل (ملك الحلقات) عند دخول الليل في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء حتى غروبهما الساعة 4:00 صباحا تقريبا من فجر اليوم التالي.

كوكب زحل سيد الخواتم وملك الحلقات

وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة للخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.

ويقضي في كل برج من الأبراج الفلكية نحو عامين ونصف، وبالإضافة إلى المعنى الأول للجذر زحل، فإنه يعني أيضاً بعد، ولذلك فإن تسمية العرب لكوكب زحل بهذا الاسم قد يكون بسبب بعده في السماء، أما الفرس فيطلقون على كوكب زحل اسم كيوان.

ونوه استاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر أن نشهد الآن ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران كوكب المريخ (كوكب الحرب) مع نجم الدبران (عين الثور) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن كوكب المريخ (كوكب الحرب) يقترن مع نجم الدبران (عين الثور) حيث نراهما متجاوران في السماء.