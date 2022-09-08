"التنسيقية" تنعى الملكة إليزابيث الثانية

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى للعائلة الحاكمة البريطانية والشعب البريطاني وحكومته وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد مسيرة زاخرة على مدار 96 عاما، مؤكدة أن هذه المناسبة الأليمة آلمت محبيها في جميع أنحاء العالم.

وكان قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

جاء ذلك بعدما أعلن القصر في وقت سابق اليوم، عن تدهور الحالة الصحية للملكة.

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.