عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تنعى الملكة إليزابيث الثانية

الراحلة الملكة إليزابيث
الراحلة الملكة إليزابيث الثانية

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى للعائلة الحاكمة البريطانية والشعب البريطاني وحكومته وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد مسيرة زاخرة على مدار 96 عاما، مؤكدة أن هذه المناسبة الأليمة آلمت محبيها في جميع أنحاء العالم.

وكان قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

جاء ذلك بعدما أعلن القصر في وقت سابق اليوم، عن تدهور الحالة الصحية للملكة.

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وفاة الملكة اليزابيث الثانية الشعب البريطاني قصر باكنجهام حساب العائلة الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة .. هل تقضي الحوائج وتفك السحر؟

أخبار الفن.. بوسي تنفي طلاقها وزجها يقضي شهر العسل مع ضرتها.. اشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر بسوريا

هاني الناظر يقدم اجراءات وقائية تحمي من جدري القرود.. فيديو

فريق كرواتي يخطف صفقة الأهلي في اللحظات الأخيرة

إلغاء معسكر هولندا.. شبانة: ارتباك غير معتاد في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. سلطة باذنجان

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ