سعره أقل من آيفون 14 برو.. 5 ميزات مذهلة بهاتف هواوي Mate 50 Pro

يعد هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 50 Pro، أحد أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2022، فعادة ما تصدر الشركة الصينية إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة "Mate" الرائدة كل عام، أما الإصدار الأحدث من هذه المجموعة يقدم مواصفات وميزات استثنائية تجعله منافسا قويا لهواتف آيفون 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، جاء هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 50 Pro، بالعديد من المميزات والمواصفات والابتكارات الجديدة، تطرقت إليها الشركة الصينية خلال حفل الإطلاق من بين جميع الميزات التي يقدمها هاتف "ميت 50 برو"، توجد 5 ميزات عظيمة سنستعرضها إليك فيما يلي.

أهم 5 ميزات لهاتف هواوي Mate 50 Pro



1. تقنية XMage Camera: بعد أن انهت هواوي شراكاتها مع الألمانية Leica، أعلنت عن تقنية الكاميرا الخاصة بهم المسماة XMage، وفقا للشركة الصينية العملاقة تجمع هذه التقنية الجديدة بين الضوء والجهاز والكهرباء والحوسبة لإنتاج صور مذهلة للعقل، حيث تعد هواوي رائدة في الكثير من ميزات الكاميرا المبتكرة على مدار سنوات عديدة حتى الآن، لذلك جمعت الشركة العديد من قدراتهم وتقنياتها لتقديم إعداد كاميرا متطورة لهاتفها المحمول الجديد “ميت 50 برو”.

هاتف Mate 50 Pro

2. الفتحة المتغيرة: في الكاميرات التقليدية العادية، هناك ما يسمى الفتحة المتغيرة، وظيفتها أنها تقوم بالسماح لكمية معينة من الضوء للوصول إلى عدسة الكاميرا، حيث تتوسع أكثر لتستوعب المزيد من الأضواء عندما تكون الإضاءة منخفضة حولها، عندما تكون هناك حالة إضاءة جيدة، فإنها تتقلص تلقائيا، إذ يساعد ضبط الفتح والإغلاق هذا على إنتاج أفضل صورة ممكنة.

3. تكبير بصري حتي 200 مرة: خلال عام 2019، وضعت هواوي معيارًا جديدًا لكاميرا الهاتف المحمول مع تقديم تقنية التكبير البصري 5 مرات ضمن إعدادات هاتف Huawei P30 Pro ليتتبع خطها باقي الشركات المنافسة، وفي عام 2022 ، يتوفر جهاز Mate 50 Pro بنفس الميزة ولكن أكثر تطورا، فهو يتميز بكاميرا مستقلة بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانية التكبير أو التصغير حتي 200 مرة.

4. الاتصال عبر الأقمار الصناعية: إذا كنت مسافرا، فستعرف أهمية امتلاك هاتف يمكنه الاتصال عبر القمر الصناعي، في الواقع، ومع هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 50 Pro، لا داعي للقلق من حمل هاتف يعمل بالأقمار الصناعية أثناء السفر، حيث يأتي جهاز Mate 50 Pro مزودًا باتصال عبر الأقمار الصناعية خارج الصندوق، لذلك إذا وصلت إلى مكان لا توجد فيه تغطية للشبكة أو اتصال واي فاي، فإن جهاز Mate 50 Pro سيساعدك على إرسال الرسائل واستقبالها عبر القمر الصناعي.

هاتف Mate 50 Pro

5. وضع الطوارئ: تأتي هذه الميزة الجديدة في متناول يديك في وقت تكون فيه في أمس الحاجة إلى عمر البطارية، في بعض الأحيان، قد تكون في موقف تحتاج فيه حقًا إلى أن يمنحك هاتفك 30 دقيقة إضافية لإجراء اتصال طارئ، حتى تتمكن من إنهاء شيء مهم للغاية أثناء وجودك خارج منزلك، هنا تأتي ميزة Mate 50 Pro الجديدة، وفقًا لشركة Huawe ، يمكن أن يمنحك تشغيل وضع الطوارئ حوالي 3 ساعات من عمر البطارية حتى لو لم يتبق لديك سوى 1٪ من البطارية.

سعر ومواصفات هاتف هواوي Mate 50 Pro



يأتي هاتف Mate 50 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، تدعم معدل تحديث للصورة بسرعة 120 هرتز، وعمق ألون 10 بت، وبدقة 1212×2616 بكسل، ويتميز بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 + 13 + 64 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

ويتوفر هاتف Mate 50 Pro، في 5 خيارات من الألوان هي: الأزرق، والبرتقالي، والفضي، والأسود، والأرجواني، مع توفر الأخيرين بخلفية جلدية وزجاجية..

ويباع مقابل سعر يبدأ من 980 دولارا (أي ما يعادل 18800 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 256 جيجابايت، وهو سعر أقل من سعر منافسه آيفون 14 برو، والذي تم الإعلان عنه أمس مقابل سعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 19200 جنيه مصري).