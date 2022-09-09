مواطن يشكو من حذف أفراد أسرته ببطاقة التموين

استغاث المواطن وائل محمود السيد، فى رساله لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع صدى البلد، متضررا من حذف أفراد أسرته من بطاقة التموين .

ويقول فى شكواه: "كان عندى بطاقة تموين 3 أفراد تموين و8 أفراد خبز، وبعدها تم حذف عشوائى لفرد من البطاقة، قدمت شكوى رقم 1186767 لسنة 2018 بحذف فرد من البطاقة التموين عشوائيا وعندى 2 فرد زيادة فى الخبز، مع العلم احنا 6 أفراد بس والبطاقة فيها 8 وفضلت اتابع الشكوى وتم حذف 5 أفراد من العيش بدلامن اثنين".

وأضاف: "أبلغت بأنه تم حذف 3 أفراد من الخبز وبلغت فى نفس الشكوى اكتر من سنه ولم تحل الشكوى وبعد فترة جالى رد من التموين بيقول.. تم اعادة الفرد المحذوف.. موقف الشكوى منفذ ولغاية دلوقتى لم يتم اعادة الفرد المحذوف وقدمت شكوى تانيه برقم3464074 شهر يناير 2021 ولم يرد عليا حتى الأن، وخاطبت وزارة التموين أكتر من مرة ولكن دون جدوى.

مناشد المسئولين بوزاره التموين النظر الى شكواه التى تكمل رقم 1186767 لسنة 2018 و العمل على حلها فى أسرع وقت رأفه بحال أسرته .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01200015355

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