"التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن" موضوع خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 9 سبتمبر تحت عنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم".



وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.



وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة اليوم 9/ 9/ 2022م بعنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية.