لحماية عينيك.. ميزة مفيدة بتطبيق واتساب لن تستغني عنها أبدا

إذا كنت من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، سواء عبر هواتف آيفون أو أندرويد أو عبر أجهزة سطح المكتب، وتشعر أن تصفح الرسائل على التطبيق أمرا مرهقا لعينيك خاصة أثناء الليل، فأن واتساب وفرت لك ميزة عظيمة تعمل على حماية العين من الضوء الأزرق الصادر من شاشات الأجهزة الذكية في جميع الأوقات خاصة ليلا.

وخلال عام 2020، طرحت شركة واتساب ميزة الوضع الداكن Dark Mode في تطبيقها لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، نظرا لأنها كانت من أكثر الميزات المطلوبة من قِبل المستخدمين في ذلك الوقت، ويتيح لك الوضع الداكن تغيير سمة ألوان WhatsApp من الأبيض إلى الأسود ويمكن تمكينه أو تعطيله بسهولة عبر إعدادات التطبيق.

وفي فترة قصيرة، أصبحت جميع إصدارات واتساب الرسمية تدعم ميزة الوضع الداكن Dark Mode، بما في ذلك إصدار الويب وسطح المكتب، وفي الأساس تهدف الخاصية التي قدمتها واتساب لمستخدميها حول العالم،لتقليل إجهاد العين عند استخدام التطبيق في بيئات الإضاءة المنخفضة، إلى إطالة عمر البطارية حيث أن شاشات الهواتف الذكية الحديثة تستهلك المزيد من طاقة البطارية.

كيفية تشغيل الوضع المظلم لتطبيق واتساب أو إيقاف تشغيله

فعند تمكين خيار الوضع المظلم على تطبيق واتساب، ستعمل الميزة على تقليل إجهاد العين إلى الحد الأدنى، من خلال جعل الألوان في خلفية التطبيق قاتمة باللونين الأسود والرمادي، إليك فيما يلي كيفية تفعيل الوضع الداكن على واتساب:

كيفية تفعيل الوضع الداكن بـ واتساب على أندرويد

أولا: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

ثانيا: انقر فوق المزيد من الخيارات بالضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.

ثالثا: اضغط على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.

رابعا: اضغط على خيار الدردشات Chats.

خامسا: اضغط على خيار سمة Theme، ثم داكن Dark.

كيفية تفعيل الوضع الداكن بـ واتساب على أندرويد

كيفية تفعيل الوضع الداكن بـ واتساب على آيفون

- يمكنك تمكين الوضع المظلم من إعدادات الجهاز بالانتقال إلى إعدادات iPhone> العرض والسطوع Display & Brightness> من خيار المظهر APPEARANCE> قم بتشغيل الوضع المظلم Dark.