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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافي .. تعرف على سعر وماركة نظارة ياسمين صبري

صدى البلد

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في صورة سيلفي من داخل سياراتها، مرتدية طقم باللون الأبيض، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون، ونظارة شمس أنيقة.  

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستان باللون الأبيض، ونسقت معه بعض لمسات المكياج الهادئ الذى أبرز جمالها.

وعرض متجر بالسعودية السعر الحقيقي لنضارة ياسمين صبري والتي حملت ماركة توم فورد وبلغ سعرها 430 دولار و1616 بالريال السعودي 

 

وقد تخطى سعرها بالجنيه المصري ال8 آلاف جنيه واليكم الصور 

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