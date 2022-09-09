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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توجهات للحد من زيادة حالات الولادة القيصرية

صدى البلد

عقبت  الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومؤسس ائتلاف دعم الولادة الطبيعية، عن توجهات وتدعيم فكرة الولادة الطبيعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان:" الطفل عندما يمر في المجرى الطبيعى عند الولادة يتعرض لبكتيريا حميدة تساعد على نمو الجهاز الهضمى أما أطفال الولادة القيصرية تكون لديهم نسبة عالية من الربو والمناعة الضعيفة.

وأوضحت:" الأطباء كانوا يعتبرون أن الولادة القيصرية تتم عبارة عن جراحة وبالتالي كان يتم المبالغة في الأجر على الرغم أن الطبيب يبذل جهدا أكبر في الولادة الطبيعية، كما أنها تحتاج إلى مهارة خاصة وكان موضوع مساواة الأجر ليكون حافزا على الولادة الطبيعية.

رامي رضوان الجهاز الهضمي لجنة الصحة بالبرلمان الولادة القيصرية الولادة الطبيعية مساء دي إم سي الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة دعم الولادة الطبيعية

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