اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للشباب

شهدت مباراة نهائي كأس العرب تحت 17 عاما اشتباكات عنيفة بين منتخب الجزائر و نظيره المغرب، في النهائي ببلد المليون شهيد .

وحقق منتخب الجزائر الفوز علي منافسه المغرب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وسجل هدف منتخب المغرب اللاعب محمد أرشيدي في الدقيقة 51 وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني عن طريق اللاعب إسماعيل الطيب .

عقب انتهاء اللقاء اندلعت الاشتباكات بين الجانبين وسط تواجد جماهيري كبيري .

يذكر أن بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عاما، تعد ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في العام الجاري، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20عاما، والتي استضافتها السعودية.