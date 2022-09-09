عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للشباب

صدى البلد

شهدت مباراة نهائي كأس العرب تحت 17 عاما اشتباكات عنيفة بين منتخب الجزائر و نظيره المغرب، في النهائي ببلد المليون شهيد .

وحقق منتخب الجزائر الفوز علي منافسه المغرب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما . 

وسجل هدف منتخب المغرب اللاعب محمد أرشيدي في الدقيقة 51 وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني عن طريق اللاعب إسماعيل الطيب .

أقل من محمد عواد .. كريم شحاتة يكشف راتب أبو جبل مع البنك الأهلي

بعد دخول الزمالك في المفاوضات.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن شلبي إنبي

عقب انتهاء اللقاء اندلعت الاشتباكات بين الجانبين وسط تواجد جماهيري كبيري .

يذكر أن بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عاما، تعد ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في العام الجاري، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20عاما، والتي استضافتها السعودية.

 

نهائي كأس العرب منتخب الجزائر المغرب الجزائر كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. زعيم كوريا الشمالية يعلن بلاده دولة نووية

مرتضى منصور يطالب الجماهير بالدعاء للزمالك قبل كأس لوسيل

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة قبل المغرب لتحقيق الأمنيات

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للشباب

فندق إقامة الزمالك يتزين بشعار الفريق قبل مباراة الهلال.. شاهد

سعد فاروق : النائب محمد أبوالعينين له دور مجتمعي في دعم الرياضة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

والله ما هتشوفوني فريق عمل تاني.. صور جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ