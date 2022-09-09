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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فندق إقامة الزمالك يتزين بشعار الفريق قبل مباراة الهلال.. شاهد

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا صورة تحمل شعار نادي الزمالك، على فندق هيلتون المقيم فيه فريق الزمالك استعداداً للقاء الهلال السعودي في سوبر كأس لوسيل.

وتفاعل جماهير نادي الزمالك مع الصورة ودعموا الفريق بالتشجيعات قبل مباراة اليوم، مطالبين بالفوز.

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وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية على ملعب لوسيل، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا، استعدادا لمباراة الهلال السعودي في سوبر كأس لوسيل والمقرر لها مساء الجمعة بقطر.

وكان الزمالك وصل الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال أسطوري من الجماهير.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:


‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية .
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: إمام عاشور -  زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا"  – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".  
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه. 

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