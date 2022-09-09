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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عشريني يُطلق النار على قاتلي نجل عمومته بسوهاج

صدى البلد

لقي سائق في بداية العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس من الناحية اليُسرى، وأصيب عامل في منتصف العشرينات من العُمر، بطلق ناري بالفخذ الأيسر وآخر بالذراع الأيسر؛ إثر تعدي عامل في بداية العشرينات من العُمر عليهما أثناء استقلاله سيارة ملاكي على الطريق دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ ثأرًا لنجل عمومته الذي توفي متأثرًا بإصابته أثناء مشاجرة بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:" أبو بكر. ح. م ا- 32 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس من الناحية اليُسرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

ووصول (الشعراوي. ر. ع- 24 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مصابًا بطلق ناري بالفخذ والذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص ومناقشة المُصاب 
وسؤال شقيق الأول (محمد. ح. م- 35 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، إتهما المدعو (شريف. ع. ع- 22 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته حال استقلالهما السيارة رقم محدد، قيادة الأول بذات الناحية؛ مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

وذلك بسبب قيام المدعو (الصباح. ع-  و2 آخرين محددين)، أنجال عمومة المجني عليهم بالتعدي على المدعو (حماده. ه- نجل عمومة المتهم)؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة، والمُحرر عنها المحضر رقم مُحدد جُنح المركز لسنة 2021، وتم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

تم التحفظ على السيارة، وبالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه غير مُبلغ بسرقته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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