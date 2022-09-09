جالاتا سراي التركي يضم ماتا وايكاردي

أعلن نادي جالاتا سراي التركي ضم النجم الأرجنتيني ما ورو إيكاردي قادما من نادي باريس سان جيرمان وضم الاسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد السابق .

ونجح نادي جالاتا سراي التركي في ضم ايكاردي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد براتب قدره 6.7 مليون يورو فيما ضم خوان ماتا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي براتب 1.9 مليون يورو في الموسم الواحد .

ونشر النادي صورا لـ إيكاردي وماتا أثناء توقيع عقده، معلقا عليها بقوله: "مرحبا بك في جالطة سراي".

ويسعي فريق جالاتا سراي التركي لضم النجوم المخضرمين للعودة للمنافسه علي لقب بطولة الدوري التركي والمشاركة في البطولات الاوروبية بعدما احتل المركز الثالث عشر الموسم الماضي