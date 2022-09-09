7 مليارات دولار.. خبير: الرئيس تحدث بشكل صريح عن أهمية قناة السويس

قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلم جيدًا ما يعانى الاقتصاد، وأن الرئيس تحدث بشكل صريح عن أهمية قناة السويس فى ادخال العملة الصعبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن قناة السويس أصبحت تحقق إيرادات وصلت لـ 7 مليارات دولار، بعد أن كانت فى السابق تحقق ما يقرب من 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن التوسع الجنوبي لـ القناة سيكون بمنتصف العام المقبل، وأن هذا التوسع سيقلل من جنح السفن، وسيكون هناك تفريخ لـ الحملات، ومرور السفن بشكل سريع دون الانتظار.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية لها تأثير على مصر، موضحًا أن مصر ليست منعزلة عن العالم، وما يعانى منه العالم يؤثر على مصر.