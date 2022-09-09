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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة سنغافورة: وفاة الملكة إليزابيث الثانية خسارة فادحة لنا جميعا

صدى البلد

أعربت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب عن حزنها العميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

 


وقالت يعقوب - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - "كانت الملكة إليزابيث محبوبة للغاية من قبل الجميع.. لقد كانت وستظل إلى الأبد منبع القوة والإلهام ليس فقط للشعب البريطاني ولكن أيضا لشعوب الكومنولث وخارجها.. سوف نتذكرها باعتزاز لتكريس حياتها للخدمة خلال فترة حكمها الطويلة والإشراف على فترة من التطور الملحوظ في المجتمع البريطاني ودور المملكة المتحدة في العالم".

 


وأضافت يعقوب "وفاتها خسارة فادحة لنا جميعا.. لقد قامت الملكة بثلاث زيارات إلى سنغافورة بعد استقلالنا - في 1972 و1989 و2006 - حيث استحوذ دفئها ولطفها على قلوب السنغافوريين من جميع مناحي الحياة".


وتابعت رئيسة سنغافورة - في رسالة بعثت بها إلى الملك تشارلز الثالث - "سنفتقد الملكة إلى حد كبير وسيشعر الجميع في الكومنولث بما في ذلك سنغافورة بوفاتها بعمق.. بالنيابة عن شعب سنغافورة، أتقدم أنا وزوجي بأحر تعازينا خلال فترة الحزن هذه".


وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما. 
 

رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب إليزابيث

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