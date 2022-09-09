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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب النواب: استضافة مصر مونديال 2030 يضعها على طريق السياحة الرياضية

مونديال 2030
مونديال 2030

ثمن النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ما كشف عنه محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب  والرياضة، بشأن وجود مباحثات مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي،  لدراسة  تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم.

 

وأكد أن القطاع الرياضي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسي ، وذلك بفضل جهود و دعم القيادة السياسية اللامتناهي لهذا المجال الحيوي وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمامه، كما أن مصر لديها جميع الإمكانيات التي تساعدنا على تنظيم واستضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم  2030

 

مصر لديها قدرة تنظيمية وبنية رياضية راسخة لاستضافة البطولات الدولية 

 

وأشار “ حسين ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن البنية التحتية الرياضية فى مصر مؤهلة لاستضافة وتنظيم مباريات البطولة، موضحا أنه قد تمت مضاعفة البنية الرياضية منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، علاوة على قدرة الدولة التنظيمية لمثل هذا الحدث الرياضي الهام،  لاسيما وأنها سبق واستضافت العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية.

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الشباب والرياضة: مباحثات مع السعودية لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

وعن المردود الإيجابي لهذا الحدث ، أفاد رئيس شباب النواب أن هذا الملف سيمكننا من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في مجالات متعددة وعلى رأسها السياحة ، والرياضة . 

 

 مباحثات مع السعودية لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

فى سياق متصل ، قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب  والرياضة، إن هناك مباحثات مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي،  لدراسة  تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم"، مؤكدا على قدرة مصر على تنظيم هذا  الحدث الرياضي الهام  خاصة وأنها سبق واستضافت العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية.

 

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى امتلاك مصر لبنية تحتية رياضية قوية بالوقت الحالي في مدن مختلفة على مستوى الجمهورية ومنها القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تصنف هذه المنشآت الجديدة بأنها الأضخم والأكبر في إفريقيا والمنطقة العربية.

 

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