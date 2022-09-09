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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة: بناء قدرات الممرضات لتقديم خدمات جيدة للسيدات المعنفات

صدى البلد

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة عمل بعنوان " تطوير مهارات المشورة الجماعية والتثقيف الصحي لفريق عمل وحدات وعيادات المرأة الآمنة"، والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

تهدف الورشة إلى بناء قدرات الممرضات اللاتى تقدمن الخدمة بوحدات المرأة الآمنة، واستهدفت عدداً من هيئة التمريض من وحدات المرأة الآمنة فى 10 كليات للطب هم " القصر العينى – عين شمس – المنصورة – أسيوط – المنيا – بنى سويف – بنها – 6 أكتوبر – الازهر بنات – قناة السويس"، بحضور الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى بالوحدة ، والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الانجابية والتدريب واستمرت ثلاثة أيام 
   

وأشارت الدكتورة نجلاء العادلى إلى دور المجلس فى تفعيل نظام الأحالة القومى بين القطاعات المعنية والتى تضم قطاعات العدالة والصحة والقطاع الاجتماعى، حيث يتبنى المجلس بناء قدرات مقدمى الخدمة فى هذه القطاعات لتقديم خدمات ذات جودة للسيدات المعنفات. 

وعرضت الدكتورة أمل فيليب برامج وخدمات وحدات المراة الأمنة فى منظومة التصدى للعنف ضد المرأة ونظام الإحالة القومى بين القطاعات، وثمنت الدور الهام لقطاع التمريض فى رعاية المرضى ورفع الوعى المجتمعى بالموضوعات والقضايا الصحية المختلفة.

فيما عرض الدكتور بهاء شوكت مفاهيم وحقائق حول العنف ضد المرأة فى مصر، وعواقب وتبعات العنف، واستعرض مهارات الاتصال الفعال أثناء تقديم المشورة الجماعية ورفع الوعى للسيدات المعنفات، وتقديم خط الدعم الأول عند استقبال المعنفات وتقديم المشورة.

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الأزهر التعاون الدولي مناهضة العنف ضد المرأة القصر العينى المجلس القومى للمرأة

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القومي للمرأة: بناء قدرات الممرضات لتقديم خدمات جيدة للسيدات المعنفات

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