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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن حسن: الزمالك والهلال مباراة استثنائية والعالم كله يشاهدها

صدى البلد

قال المعلق مؤمن حسن إن مباراة الزمالك والهلال استثنائية، مؤكدا أن جميع جماهير العالم ستتابعها ولن تقتصر علي جمهوري الهلال أو الزمالك فقط.

وأضاف مؤمن حسن خلال حديثه مع أميرة جمال عبر أثير اذاع on fm: “الزمالك يأمل في الفوز بلقاء كأس لوسيل لتكون بطولة جديدة تضاف لدولاب البطولات”.

وأوضح مؤمن حسن أن “التعليق المصري له الريادة في الوطن العربي”

وتابع المعلق مؤمن حسن: "الهلال عنده عدة نجوم تمنحه التفوق في اللقاءات الأخيرة منهم العملاق ماريجا والكريزة النيجيرية إيجالو".

وأردف مؤمن حسن: "الهلال أجهز ولكن التاريخ والبروفيسور مع الزمالك".

واختتم مؤمن حسن: “الزمالك يملك أفضل لاعب في الوطن العربي هذا الموسم وهو أحمد سيد زيزو”.

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