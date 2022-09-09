الملحن والموزع علي أباظة يكشف كواليس "إزاي حبيبي " لـ أصالة

أعرب الملحن والموزع علي أباظة، بسعادته البالغة بنجاح أحدث أغنياته "ازاي حبيبي" مع النجمة أصالة، والتي تعتبر ضمن أغاني ألبومها الجديد "شايفة فيك".



وكشف أباظة، في تصريحات صحفية عن كواليس تعاونه مع أصالة، قائلاً،:" قابلت أصالة، منذ حوالي شهرين وتحدثنا بخصوص ألبومها وقالت لي وقتها انها انتهت من جميع أغانيه وعلى استعداد لطرحه، ولكن قالت لو عندك لحن كويس ابعتهولي، ثم سافرت إلى باريس لقضاء عطلتي الصيفية، وتفاجأت هناك برسالة نصية منها بكلمات أغنية" ازاي حبيبي"، وطلبها بأن أقوم بتلحينها وتوزيعها سريعاً، ثم تواصلت مع الشاعر وقمت بتلحينها وتوزيعها على الرغم من عدم توافر الأجهزة اللازمة للتوزيع عندي بباريس".

وأضاف علي، :" و أعجبت جداً أصالة، باللحن والتوزيع ثم دخلت الاستديو لتسجيل الأغنية وكانت وقتها في اسبانيا لقضاء فترة اجازتها ، وفي الحقيقة تم تنفيذ هذه الأغنية بسرعة رهيبة".

واستكمل أباظة، حديثه بـ:" سعيد جداً بردود أفعال جمهور النجمة الكبيرة حول الأغنية، وأحب أوجه الشكر لفريق عمل الأغنية".

وعن تعاونه مع نجوم آخرين قال، :" أتعاون مع الفنان فضل شاكر وخالد سليم، من خلال لحن وتوزيع أغنية جديدة لفضل حيث يدخل فضل الاستديو خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل الأغنية استعداداً للطرح، و عن طريق توزيع أغنية لخالد سليم".



جدير بالذكر أن أخر أعمال الموزع علي أباظة، أغنية "خلينا نعيش" و"ابعد خلاص"للنجم فضل شاكر.