تعرف على الفائزين بجوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي رقم 29

سلمت وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني جوائز الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وهي المسابقة الرسمية الكبرى، ومسابقة النصوص المسرحية القصيرة، ومسابقة نادي المسرح التجريبي، حيث كرمت لجان تحكيم المهرجان.

وجاءت الجوائز كالتالي:

أولا: مسابقة العروض القصيرة وتكونت اللجنة من الفنان محسن منصور رئيسا وعضوية كل من الدكتورة أسماء يحيي، والمهندس حازم شبل، وجاءت الجوائز كالتالي:

أولا: شهادات التقدير:

تصميم إضاءة محمد روشدة عن عرض (اليوم الأخير) الإمارات

تمثيل: إسلام بونزي عن عرض (الفريد بيتي) مصر

تمثيل: أيمن شعبان عن عرض (بالونة مفسية) مصر

إخراج : عوض الفيتوري عن عرض (إلي أين) ليبيا



ثانيا شهادات التميز:

تأليف : محمد يحيي حسن عن عرض (الختم الأخر) مصر

ديكور : سامية محمود عن عرض (الخروج) مصر

تمثيل: رجوى حامد عن عرض (إحتباس العسل) مصر

تمثيل : إبراهيم كمال عن عرض (يشوبه شائبة) مصر

تمثيل وإخراج : محمد يسري خليفة عن عرض (الخروج) مصر.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: عن عرض العابرون مصر/ سويسرا



أفضل العروض:

المركز الأول: وحصل عليه عرض (الخروج) مصر

المركز الثاني وحصل عليه عرض في (كل مكان) مصر

المركز الثالث وحصل عليه عرض (أسمها أنثى) مصر.

مسابقة عروض نادي المسرح التجريبي وتكونت اللجنة من: المخرج أحمد طه، الأستاذ سعيد حجاج، والدكتور عمرو الأشرف، المخرج شادي الدالي،



شهادات تقدير لكل من:

المخرج محمد هلال عن عرض (يوم مناسب للموت) نادي مسرح الدقهلية مصر

وجاءت الجوائز كالتالي:

التمثيل : صلاح محمد عن عرض (الضيف) نادي مسرح القاهرة و محمد أبو شعرة عن عرض (الحضيض) نادي مسرح البحيرة



الجوائز الخاصة :

جائزة التميز لفريق عمل عرض (كاليجولا) نادي مسرح الإسماعيلية إخراج معتز مدحت

جائزة التميز لفريق عرض (سجن) نادي مسرح الشرقية إخراج أحمد سعيد

جائزة التميز في الموسيقي مناصفة بين كلا من أسامة طه عن عرض (حكايات شارع الصابحة) المنيا و عاصم علاء عن عرض (الحضيض) البحيرة.



جوائز العروض :

المركز الأول: وحصل عليه عرض (حكايات شارع الصابحة) نادي مسرح المنيا إخراج أسامة طه

المركز الثاني وحصل عليه عرض (الحضيض) نادي مسرح البحيرة إخراج محمد عفيفي

المركز الثالث وحصل عليه عرض (الضيف) نادي مسرح القاهرة إخراج محمد الحضري.

المسابقة الرئيسية وتكونت اللجنة من: المخرج الفنان خالد جلال، رئيساً، وعضوية كل من المخرج دانيلو كريمونت “إيطاليا”، المخرج ليوناردو كوليرج “السويد”، الفنان علي عليان “الأردن”، السينوغرافي دايفيد وكلوفسكي “بولندا”، والدكتورة نرمين الحوطي “الكويت”، والدكتور ريتشارد تالبوت “إنجلترا”.



شهادات التقدير والتميز :

الممثل : عبد الله سلطان عن عرض (هلاوس) مصر.

تأليف و دراماتورج: فلول الفيلكاوي و فاطمة العامر عن عرض (الطابور السادس) الكويت.

فريق عمل عرض (لاعبات كرة القدم) المكسيك.

فريق عمل عرض (من خلال الأمواج) الولايات المتحدة الأمريكية لتميز لغة الجسد.

فريق عمل عرض (الوهم) ايطاليا للأداء الحركي الصوتي المتناغم.

جائزة أفضل أداء جماعي : مناصفة فريق مسرحية (شاطارا)؛ المملكة المغربية و فريق مسرحية (هيداروس) النمسا.

جائزة أفضل ممثل : مناصفة أسامة كشكار عن عرض (اخر مرة) تونس؛ و عبدالله أنوار لحمود عن عرض (الطابور السادس) الكويت.

جائزة أفضل ممثلة : مناصفة مريم بن حميدة عن عرض (أخر مرة) تونس؛ وشيماء شكري عن عرض (عركة) مصر.

أفضل سينوغرافيا : مناصفة عرض (إعادة ضبط المصنع) العراق؛ وعرض (هلاوس) مصر.

جائزة أفضل إخراج : الأمين ناصور عن عرض (شاطارا) المملكة المغربية

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل (شاطارا )المملكة المغربية.