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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد... رسالة مؤثرة من أحد المحاربين القدامى بعد وفاة الملكة إليزابيث

رسالة مؤثرة من أحد
رسالة مؤثرة من أحد المحاربين القدامي بعد وفاة إليزابيث

برسالة مؤثرة، عبر سائق من المحاربين القدامي في خط قطارات الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن حزنه الشديد على وفاتها مساء أمس الخميس.

 

وأظهر مقطع فيديو مؤثر لأحد المحاربين القدامي ونشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الجمعة إشادة شخصية قوية في حق ملكة بريطانيا.

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لروح إليزابيث.. بريطانيون يضعون الزهور أمام قصر باكنجهام

رسالة مؤثرة من أحد المحاربين القدامي بعد وفاة الملكة إليزابيث  

وقال سائق من المحاربين القدامي في أحد خطوط Elizabeth Line train: «متأكد من أنكم جميعا ستنضمون إلي في لحظة تذكر سيدة وملكة رائعة، وإنه لشرف لي أن أخدم الملكة لمدة 9 سنوات في الجيش البريطاني، سيكون لشرف لي العمل على خط إليزابيث حتى يوم تقاعدي، شكرا لكم».

 

وتفاعل عدد كبير من متابعي تطبيق «تيك توك» على فيديو سائق  من المحاربين القدامي يشيد بملكة بريطانيا في أحد خطوط قطارها، فقال شخص: «ما قتله أثلج صدري» وأضاف ثاني: «هذا رجل محترم جداً وصادق» وتابعة ثالثة: «أتنمي أن نشكره أيضا على ما قدمه لبريطانيا». 

 

وافتتح خط السكك الحديدية إليزابيث لاين  للركاب باعتباره اسما دائما لصاحبة الجلالة في مايو 2021م بقيمة مالية عالية بلغت 18.9 مليار جنيه إسترليني.

96 طلقة مدفعية في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، إطلاق 96 طلقة مدفعية في العاصمة البريطانية لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية أمس.

وقال قصر باكنجهام، إنه سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة إليزابيث الثانية، موضحا أن الملك البريطاني تشارلز الثالث ييعلن الحداد الوطني من الآن وحتى بعد 7 أيام من جنازة الملكة.

وولدت إليزابيث في 17 شارع بروتون بلندن في 21 إبريل 1926 وتم تعميدها في 29 مايو من ذلك العام في الكنيسة الخاصة بقصر باكنجهام.

وأصبحت وريثة العرش عندما تنازل عمها إدوارد الثامن في 11 ديسمبر 1936، وتولّى والدها الملك جورج السادس العرش، حيث كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

 

 

 

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