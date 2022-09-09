طارق رضوان: مصر تشهد طفرة في ملف الحريات.. ومستقرة بجميع المجالات

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في ملف الحريات.

وأضاف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "السنتين الماضيتين شهدتا طفرة كبيرة في الإفراج عن المحبوسين، لافتا إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن، وما حدث من تحديات كبيرة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو مجتمعية؛ فقد لاحظنا وشاهدنا قفزات كبيرة في هذه الملفات، وخاصة الملف الأمني، فضلا عن التحديات التي كانت في كل أرجاء مصر".

وأشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: إلى أن الوضع الأمني لمصر أصبح مستقرا بشكل كبير، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي واجهتها، وتم التغلب عليها؛ بفضل المشروعات والجهود التي قامت بها الدولة".

وأوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "شهدنا طفرات كبيرة في ملف الحريات سواء في مجال مشاركة المرأة وتفعيل دورها سواء في المؤسسات التشريعية أو السلطة التنفيذية وأيضا المستوى القضائي"، متابعا: "نحتفل اليوم بإنهاء القائمة التي كانت موجودة في لجنة العفو الرئاسي".

الحوار الوطني

ونوه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن الحوار الوطني يعتبر بمثابة مرحلة المراجعة والتدقيق فيما تم إنجازه وما لم يتم استكماله، وهو ما يمكن الإشارة إليه في المحاور الثلاثة الرئيسة للحوار الوطني".

