الأهلي يقدم مدربه الجديد إلى وسائل الإعلام .. الاثنين

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الاثنين المقبل، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الجديد مارسيل كولر موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وكانت إصابة في الركبة، قد أجبرت مارسيل كولر، البالغ من العمر 61 عاما على التوقف عن التدريب لمدة عامين، لكنه وافق علي العودة من الاعتزال المؤقت من أجل الأهلي.

كولر رفض العديد من العروض التدريبية التي تلقاها خلال الفترة الماضية كان اخرها العرض الذي تلقاه في بداية العام الحالي لتولي القيادة الفنية لمنتخب بولندا ، بالإضافة الي رفضه للعديد من العروض من الأندية السويسرية والألمانية والنمساوية بسبب رغبته في الحصول علي المزيد من الراحة.

وجاءت موافقة كولر علي تولي القيادة الفنية للأهلي ، بعد المعلومات التي حصل عليها عن النادي الأهلي من بعض أصدقائه في أوروبا، والشهرة الكبيرة التي يتمتع بها النادي إفريقيا وعالميا، والبطولات العديدة التي حصدها محليا وقاريا طوال تاريخه، وحصوله علي برونزية كاس العالم للأندية 3 مرات.

واختارت ادارة الاهلي كولر من بين عدة مرشحين اخرين؛ بناء علي شخصيته القوية و سيرته الذاتية التي قادته لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات مع اشهر الأندية والسويسرية وعلي راسها سانت جالين وبازل وجراس هوبر ، بالإضافة الي نجاحه في قيادة منتخب النمسا غير المصنف دوليا والصعود به إلي احتلال المركز العاشر عالميا.

ويعتبر مارسيل كولر من ابرز المدربين سويسرا وحقق العديد من البطولات والإنجازات مع اندية جراس هوبر وبازل وسانت جالين وبوخوم الألماني بالإضافة الي توليه القيادة الفنية لمنتخب النمسا.