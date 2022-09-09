طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام الرائد، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة تواجد كلا من أحمد حجازي وطارق حامد منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:.

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر هوساوي - أحمد حجازي - أحمد محمد شراحيلي

الوسط: عبد الرحمن علي العبود - طارق حامد - إيجور كورونادو - حمدان الشمراني

الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 4 نقاط فى جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، بينما يتواجد الرائد بالمركز الثامن برصيد 3 نقاط.