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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهد من مباراة الزمالك والهلال.. عواد نجم الشوط الأول والـvar ينصف الأبيض

مباراة الزمالك والهلال
مباراة الزمالك والهلال

انتهي الشوط الأول بين فريق الزمالك والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة كأس سوبر لوسيل المقامة حاليا على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022. 

45 دقيقة شهدت تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة التي قادها موسى ماريجا وهدد خلالها شباك الفارس الأبيض مستغلا عدم تمركز الخطوط الخلفية بشكل جيد.

فيما أنصفت تقنية الفيديو المعروفة بـ var فريق الزمالك بعدما رفض عبدالرحمن الجاسم حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح موسى ماريجا بعدما تبين لمس الكرة فى جسم حمزة المثلوثي بعيدا عن يده.

وبدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبي الهلال عبر موسى ماريجا رغبة في الوصول إلى مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وحصل فى الدقيقة الثالثة موسى ماريجا بعدما تعرض إلى عرقلة من حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك أمام منطقة الجزاء سددها سالمان فرج تصل إلى موسى ماريجا الذي سددها بقوة يبعدها محمد عواد بإقتدار إلى ركلة ركنية.

وأشهر الحكم المساعد راية التسلل فى الدقيقة التاسعة ومنع هجمة واعدة وصلت إلى أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 فشل سيف الدين الجزيري فى إستغلال خطأ دفاعي ومرر الكرة برعونة وتمر أمام أحمد سيد زيزو الذى لم يستطع اللحاق بها.

وتصدى محمد عواد فى الدقيقة 15 إلى كرة رأسية سددها ياسر الشهراني من الجانب الأيسر وأرسل فى الدقيقة 16 أحمد فتوح تمريرة داخل منطقة الجزاء لم يستطع شيكابالا اللحاق بها ليمسكها حارس الهلال. 

هدف الهلال 

أحرز إيجالو في الدقيقة 17 هدف فريق الهلال فى شباك الزمالك بعدما تسلم الكرة خلف مدافعي الزمالك.

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حاول أحمد فتوح فى الدقيقة 20 إختراق دفاعات الهلال إلا أن حكم اللقاء يحتسب ضده ضربة حرة ونجح حسام عبدالمجيد فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام أقدام موسي ماريجا في الدقيقة 22.

وسدد إمام عاشور فى الدقيقة 27 تمر إلى جوار مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال السعودي ومرر زيزو رة داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافع الهلال إلى رمية تماس .

وتصدى محمد عواد حارس الزمالك إلى تسديدة قوية من سلمان الفرج في الدقيقة 30 وأحرز زيزو هدف التعادل من متابعة جيدة.

هدف زملكاوي 

ونجح أحمد سيد زيزو فى إدراك التعادل فى الدقيقة 31 من متابعة جيدة لتسديدة قوية من سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك

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ومرر موسي ماريجا فى الدقيقة 36 كرة تصل إلى ياسر الشهراني ويسددها بقوة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

ولجأ عبدالرحمن الجاسم إلى تقنية الفيديو بعد إصطدام الكرة في جسد حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء ولم يحتسب أي ركلة جزاء لصالح الهلال.

وفى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول نجح محمد عواد حارس الزمالك فى إنقاذ مرمى الزمالك بعدما تصدى لكرة خطيرة من موسى ماريجا.

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الزمالك موسى ماريجا محمد عواد سوبر لوسيل كأس العالم قطر 2022 عبدالرحمن الجاسم حمزة المثلوثى var

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