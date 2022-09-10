عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ظهور نتيجة المرحلة بعد أن كانت قد استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات  في اليوم الاخير لها امس عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، وذلك بعد ان تم مد المرحلة ليوم اخر حتى الخميس 8 سبتمبر.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة.

وأضاف المصدر لصدى البلد، أن تنسيق المرحلة الثالثه 2022 مر دون شكوى ، بينما يستمر الطلاب في التسجيل حتى غدا الاربعاء الساعة السابعة مساء.

التعليم العالي: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

ويأتي الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها  كما يلي:

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات                وفقاً لما يلي: 

الشعبة الحد الأدنى العدد 
الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630 
الشعبة الأدبية 29124 
الإجمالي 66754 
• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة. 
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.
 

تنسيق طلاب المرحلة الثالثة وزارة التعليم العالى تنسيق الجامعات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

كلمات حزينة .. منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف

شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك؟

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية: ما أشيع حول مجزرة المنتزه شغل سوشيال ميديا

رئيس الدستورية: نحرص على حرية الصحافة لتنوير المواطن ودحض الإرهاب

وزير خارجية الجزائر: مستعدون لاستضافة قمة تاريخية تجمع شمل العرب

بـ 5 جنيهات.. حضري واقي شمسي منزلي يحمي البشرة من الاسمرار

أمريكا تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بسبب أنشطتها السيبرانية

جروسي يحذر: قصف "إنيرهودار" يعرض محطة زابوريجيا النووية للخطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

زفاف امرأة على "عفريت" آيرلندي عمره أكثر من 300 عام.. شاهد

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

فيديو

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ