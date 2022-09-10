تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ظهور نتيجة المرحلة بعد أن كانت قد استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات في اليوم الاخير لها امس عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، وذلك بعد ان تم مد المرحلة ليوم اخر حتى الخميس 8 سبتمبر.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة.



وأضاف المصدر لصدى البلد، أن تنسيق المرحلة الثالثه 2022 مر دون شكوى ، بينما يستمر الطلاب في التسجيل حتى غدا الاربعاء الساعة السابعة مساء.

ويأتي الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها كما يلي:



• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:



الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630

الشعبة الأدبية 29124

الإجمالي 66754

• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.

