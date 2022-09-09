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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آمنة نصير: اهتزاز الأسرة أخطر من تذبذب الاقتصاد.. فيديو

صدى البلد

تحدثت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن تشتت الأسرة، قائلة إن اهتزاز البيت أو الأسرة، أخطر من اهتزاز وتذبذب الاقتصاد.

آمنة نصير: اهتزاز الأسرة أخطر من تذبذب الاقتصاد

وأضافت آمنة نصير، خلال حوارها مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، قائلة:" المنزل هو الذي يمد الوطن ، وعندما يهتز مصدر الخامات التي ترسل للبلد؛ يصبح الأمر شديد الخطورة.".

وأكدت نصير أن هناك قضايا دخيلة على المجتمع لم يكن أحد يفكر فيها في الماضي، والمنزل المصري كانت له مسلمات يتبعها الجميع.

وأوضحت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه بالنظر إلى مصطلح الأسرة في اللغة العربية؛ نجد أنها تعني إيثار النفس على من يختاره الشخص برضاه، وتعم علاقة رضائية بين أفراد الأسرة.

الأزهر جامعة الأزهر صدى البلد الاقتصاد برنامج نظرة

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