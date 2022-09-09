جهل وقلة أدب.. آمنة نصير: الإسلام حث على إرضاع الطفل لمدة عامين

أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن إرضاع المرأة لابنها يعد واجب قدسي.

وأضافت نصير خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الله أودع العديد من الفوائد الغذائية للطفل عند حصوله على لبن الأم دون غيره من الألبان.

وأكدت نصير أنه لابد من مراعاة كل كلمة تقال، ومعرفة أبعادها وتأثيرها على المجتمع، حيث هناك العديد من الأشخاص أصحاب الرأي يسعون لحدوث بلبلة دون أي استناد علمي.

احترام العلماء والفقهاء

وتابعت: لابد من احترام العلماء والفقهاء، والحفاظ على الثوابت المجتمعية التي تساعد على التمسك بالقيم الراسخة في مجتمعنا.

وأشارت نصير إلى أن امتناع الأم عن إرضاع طفلها يصيبه بالعديد من الأمراض المختلفة في مرحلة الطفولة، وأن ما يحدث الآن «جهل وقلة أدب» وعيب على المجتمع الانسياق وراءها.

وأكدت: أن الإسلام حث على إرضاع الطفل لمدة عامين لتحصينه من الأمراض المختلفة.