آداب عين شمس تناشد الطلاب الجدد تلقي لقاح كورونا بمستشفيات الجامعة

ناشدت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس الطلاب المستجدين التوجه الي مستشفيات عين شمس (اكاديمية القلب والصدر للتطعيم )

شرط اساسي قبل عمل الكشف الطبي وتقديم الملف .



بدء أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم الأحد ١٨ سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .



وأوضحت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس ، أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي " ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ " ، والذين يبلغ عددهم ١٢٨٥طالبًا وطالبة "انتظام" و ٣١١٠طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع ٤٢٠ طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال ٨ لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كورونا " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .

وقالت الدكتورة حنان كامل إن الطالب يرتب رغباته الثلاثة حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة.

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