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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|كولر مديراً فنياً للأهلي.. ومرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال من قناة الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

كما انفرد صدى البلد | السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا لـ الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

بقيادة كولر .. صدى البلد يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني لـ الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، كمديرٍ فني للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فسخ تعاقد الإعلامي أحمد جمال، مع قناة الزمالك، نظراً لما بدر منه مؤخراً.

بركلات الترجيح .. الهلال السعودي يتوج بكأس سوبر لوسيل بعد الفوز على الزمالك| فيديو وصور

فاز فريق الهلال السعودي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1وتوج بلقب كأس سوبر لوسيل التي أقيمت على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022. 

شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد المقبل، داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان يعلم جيدا أن مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل صعبة، في ظل قوة الفريق المنافس وجاهزيته. 

أول تعليق من شيكابالا بعد خسارة الزمالك كأس لوسيل أمام الهلال السعودي

أكد محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد فريق الزمالك أن مباراة كأس سوبر لوسيل كانت قوية بين فريقه والهلال السعودي، موضحا أنه سعيد بتنظيم المباراة. 

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أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

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من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

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