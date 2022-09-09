أخبار الرياضة|كولر مديراً فنياً للأهلي.. ومرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال من قناة الزمالك

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أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، كمديرٍ فني للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فسخ تعاقد الإعلامي أحمد جمال، مع قناة الزمالك، نظراً لما بدر منه مؤخراً.

فاز فريق الهلال السعودي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1وتوج بلقب كأس سوبر لوسيل التي أقيمت على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022.

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد المقبل، داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان يعلم جيدا أن مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل صعبة، في ظل قوة الفريق المنافس وجاهزيته.

أكد محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد فريق الزمالك أن مباراة كأس سوبر لوسيل كانت قوية بين فريقه والهلال السعودي، موضحا أنه سعيد بتنظيم المباراة.