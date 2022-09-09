مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فسخ تعاقد الإعلامي أحمد جمال، مع قناة الزمالك، نظراً لما بدر منه مؤخراً.

ورفض الإعلامي أحمد جمال قراءة الرسائل التي أرسلها له مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك على هاتفه، مما أدى إلى نشوب أزمة بين الطرفين على الهواء مباشرة.

وأكد مرتضى منصور من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الإعلامي أحمد جمال لن يظهر مجدداً على شاشة قناة الزمالك مشيراً إلى فسخ التعاقد معه.

الزمالك بطلاً للدوري

وتوج نادي الزمالك مؤخراً ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات من نهايتها.

وحل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.