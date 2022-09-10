عاجل
أخبار التعليم|نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال ساعات.. آداب عين شمس تناشد الطلاب الجدد تلقي لقاح كورونا بمستشفيات الجامعة ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 - 9 - 2022 برعاية الكيلاني.. الأعلى للثقافة يطلق مبادرة “دوائر الإبداع” ببورسعيد اليوم أخبار السوشيال.. شيرين عبد الوهاب تشعل التيك توك.. هنا شيحة توجه رسالة مؤثرة لوالدتها.. هاشتاج ادعم مارسيل كولر يتصدر تويتر أخبار التوك شو.. السيسي: خففنا الزحام على 20 مليون مواطن.. آمنة نصير: الإسلام حث على إرضاع الطفل لمدة عامين وما يحدث "جهل وقلة أدب"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام الخولي: العالم يعيش أزمة اقتصادية والمطلوب فيها التماسك وتقديم الأفكار

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل موطن

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل موطن، إنه منذ إعلان الرئيس السيسي عن الحوار الوطني كانت هناك طلبات كثيرة بالإفراج عن مصريين،معقبا: “بالتأكيد كان هناك خطأ..ومن أجل ذلك الرئيس قام بإنشاء لجنة عفو”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "سي بي سي"، أن لجنة العفو الرئاسي تسير بسلاسة وقوة، موضحا أن كلما كانت البلاد يوجد بها استقرار أكثر، كلما تكون متسامحة أكتر.

وأشار المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل موطن، أن الوضع في استقرار ولم الشمل والحوار الوطني، حيث أن هناك أريحية لأن يكون كثيرون يتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن الحوار الوطني يكمن فى أن كل شخص يحب بلاده يدخل بنية سليمة إليه ليرفع من شأن البلد.

وتابع:" نرفع من شأن بلدنا عن طريق أفكار يتم مناقشتها، في الإطار السياسي والاقتصادي والمجتمعي"، متابعا أن العالم يعيش أزمة اقتصادية وهي تؤثر على الجميع، وهي فترة قاسية للعالم كله وللمصريين والمطلوب فيها التماسك وتقديم الأفكار.

المهندس حسام الخولي الحوار الوطني حزب مستقبل موطن لجنة عفو لجنة العفو الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

كلمات حزينة .. منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف

شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

مكافأة خاصة 750 جنيها.. بشرى للعاملين بهذا القطاع قبل بداية العام الدراسي

ترشيحاتنا

تبول لا إرادي تسبب فى موتها.. قاتل ابنه زوجته يواجه السجن المشدد

نشرة الفن : دينا الشربيني تفاجئ عمرو دياب بتصرف جريء .. عمر كمال يكشف سبب انفصاله عن هذه السيدة .. السقا يعاتب كرارة

آمنة نصير: المساس بوظيفة المرأة كأم وزوجة تكسير للبيوت وهدم للوطن .. الامتناع عن إرضاع الطفل يصيبه بالعديد من الأمراض .. وعلى السيدة العاملة المشاركة في الإنفاق على الأسرة

ماذا يحدث لمن لم يصل على النبي عند ذكره؟.. احذر الاستهانة به

حفلات تعذيب.. بدء محاكمة المتهمين بإنشاء مصحة علاج ادمان دون ترخيص بأبو النمرس

رضا عبد العال عن هزيمة الزمالك: نحمد ربنا إننا خسرنا بركلات الجزاء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتسلق أطول ناطحة سحاب في بريطانيا.. وكارثة في انتظاره |شاهد

صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

زفاف امرأة على "عفريت" آيرلندي عمره أكثر من 300 عام.. شاهد

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

فيديو

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ