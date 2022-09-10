حسام الخولي: العالم يعيش أزمة اقتصادية والمطلوب فيها التماسك وتقديم الأفكار

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل موطن، إنه منذ إعلان الرئيس السيسي عن الحوار الوطني كانت هناك طلبات كثيرة بالإفراج عن مصريين،معقبا: “بالتأكيد كان هناك خطأ..ومن أجل ذلك الرئيس قام بإنشاء لجنة عفو”.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "سي بي سي"، أن لجنة العفو الرئاسي تسير بسلاسة وقوة، موضحا أن كلما كانت البلاد يوجد بها استقرار أكثر، كلما تكون متسامحة أكتر.

وأشار المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل موطن، أن الوضع في استقرار ولم الشمل والحوار الوطني، حيث أن هناك أريحية لأن يكون كثيرون يتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن الحوار الوطني يكمن فى أن كل شخص يحب بلاده يدخل بنية سليمة إليه ليرفع من شأن البلد.



وتابع:" نرفع من شأن بلدنا عن طريق أفكار يتم مناقشتها، في الإطار السياسي والاقتصادي والمجتمعي"، متابعا أن العالم يعيش أزمة اقتصادية وهي تؤثر على الجميع، وهي فترة قاسية للعالم كله وللمصريين والمطلوب فيها التماسك وتقديم الأفكار.