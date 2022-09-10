رضوي الشربيني: إن خانتك اختياراتك فلن يخونك لطف الله

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها ،صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت رضوي الشربيني بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت جينز ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وعلقت قائلة : و إن خانتك اختياراتك فلن يخونك لطف الله ولن يخذلك انقاذ.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.