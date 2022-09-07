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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خرابة بيوت.. عفاف شعيب تهاجم رضوى الشربيني |شاهد أجمل إطلالاتها

صدى البلد

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد اتهامها من الفنانة القديرة عفاف شعيب أنها خرابة بيوت. 

 

وقالت عفاف شعيب خلال استضافتها في برنامج "البخت"، الذي تقدمه خلود عزمي عبر قناة الشمس: مبحبش كلامها، بتقوم الست على الراجل وتقوم الراجل على الست، في خراب بيوت، البيت بيتخرب بسبب الكلام اللي مالوش لازمة.

 

وتابعت: مش كل واحدة مرت بأزمة في حياتها هتنفذ كل دا على بقيت الناس، أنتي شفتي مشكلة يمكن ربنا خصك بيها علشان تصبري، يمكن ربنا عمل كده علشان تقربي منه مش أنك تفرقي بين الزوج والزوجة.

 

وأكملت: هي جميلة وبيعجبني وشها وأناقتها، لكن كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر، وأنصحها وأقولها أقري كتاب ربنا أقري القرآن الكريم وتعمقي فيه وأقري أحاديث الرسول وأدرسي فقه المرأة.

 

وفى هذا السياق نعرض لكم اجمل اطلالات الإعلامية رضوى الشربيني..

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