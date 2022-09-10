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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

صاحب أكبر فتحة فم
صاحب أكبر فتحة فم في العالم

كسر صبي أمريكي الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر "فتحة" فم في العالم وصلت لـ 4.014 بوصة أو أكثر من 10 سنتيمترات.

إسحاق جونسون صبي أمريكي من ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة والذي فاز باللقب في موسوعة جينيس للمرة الثالثة هذا العام، يمكنه وضع 4 قطع من برجر ماكدونالدز مكدسة بالكامل داخل فمه.

في عام 2020، استعاد إسحاق اللقب عندما فتح فمه 4 بوصات، وبعد عامين واصل تحطيم الرقم القياسي للمرة الثالثة في مجموعة Lo Show dei Record في ميلانو بـ إيطاليا مع "فتحة" فم صادمة بلغت 4.014 بوصة.

فمه يستوعب كولا و4 برجر

يكشف مقطع فيديو نشره إسحاق على يوتيوب المراهق وهو يفتح فكيه مثل حيوان مفترس.

وذلك لإظهار قدرات فمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث قام بوضع علبة برينجلز وعلبة كوكاكولا وأربعة برجر بالجبن.

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