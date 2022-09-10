مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة عمرو دياب.. أشعلت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيام دينا بإعادة متابعة الهضبة عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلال الأيام الماضية.

ورغم قيام دينا الشربيني بمتابعة عمرو دياب عبر إنستجرام، إلا أن الهضبة لا يزال يلغي متابعتها من حسابته، ويقوم بمتابعة 17 حسابا فقط، دينا ليست من بينها.

مفاجأة أبناء عمرو دياب

وبالبحث في حسابات أبناء عمرو دياب عبر انستجرام، وجد أن جنا تتابع دينا الشربيني عبر تطبيق انستجرام، وأيضا كنزي ونور، بينما عبدالله لا يتابع دينا عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

حساب أبناء عمرو دياب عبر انستجرام حساب أبناء عمرو دياب عبر انستجرام حساب أبناء عمرو دياب عبر انستجرام حساب أبناء عمرو دياب عبر انستجرام

حقيقة عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.

غلط.. دينا الشربيني تفتح قلبها لـ الجمهور.. مازالت الفنانة دينا الشربيني، تتصدر التريند، وذلك بعد حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف دينا الشربيني، مفاجأة عن التجارب التى مرت بها وقالت :" غلط، واتعلمت، و لما حد بيوجه لى نقد بناء بسمع كلامه".

ولفتت دينا الشربيني، إلى أن " بتعلم و بحاول مكررش الغلط، والإنسان بشكل عام بيعيش عشان يتعلم، وأنها تعلمت الكثير من التجارب التى مرت بها".

وأشارت دينا الشربيني، إلى أن ما يظهر من الفنان لـ الجمهور، يكون شئ، وحياة الفنان تكون شئ آخري، فالفنان يكون لديه مشكلات كثيرة، ولا يعلمها أحد.

وأوضحت أن البعض يتوقع أن النميمة التى تعرضت لها، كانت سبب شهرتها، ولكنها قامت بمجهود كبير من أجل أن تصبح فنانة.

اعتبرت الفنانة دينا الشربيني، أن وصفها بـ كلمة فريق العمل إهانة، مؤكدة :" اتعلمت “ مينزليش صورة مكتوب عليها فريق العمل”، :" والله ما هتشوفوني فريق عمل في حياتي تاني" وذلك تعليقًا على ما كتبه عمرو دياب عنها.

غنت الفنانة دينا الشربيني، أغنية برج الحوت لـ المطرب عمرو دياب، وذلك فى لقطة مغازلة، غير مباشرة.

وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الأغنية لم تكن لها، وأنه الأغنية كانت لشخص آخر.

وظهر أن ما قامت به دينا محاولة منها لإعادة العلاقة الي مجاريها مرة اخرى وانها قد تكون بداية للصلح بينهما .