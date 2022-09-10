صفية العمري: ثمن البرنيطة التي أرتديها يوازي أجري في حلقة بمسلسل ليالي الحلمية

كشف الفنانة صفية العمري عن كواليس مسلسل ليالى الحلمية ، والذى جسدت من خلاله شخصيتها الشهيرو نازك السلحدار .

وقالت صفية العمري فى تصريحات تليفزيونية : كنا نحصل على مبالغ ضئيلة كأجر ، ونقوم بالانفاق على الملابس التى تحتاجها الشخصية .

وتابعت صفية العمري قائلة : ملابسي فى مسلسل هوانم جاردن سيتي و ليالي الحلمية أنا جبته على حسابي، تمن البرنيطة بس بسعر حلقة، مكناش بنفكر هنقبض كام لأنه كان الفن بالنسبة لنا هو الحياة".

أكدت الفنانة صفية العمري انها غاضبة من عدم حصول الفنانين علي حقوق الملكية الفكريه عن اعمالهم القديمة التي تعرض علي شاشات التليفزيون .

وقالت صفية العمري في تصريحات تليفزيونية مع المذيعة بوسي شلبي : انا غضبانة مش بس زعلانه بسبب عدم حصول الفنانين علي عائد مادي عن أعمالهم الفنية التي تعرض على شاشات الفضائيات ، وقد حاربت في هذا الأمر كثيرا ، فليس من المنطقي حين يمرض الفنان أن تقوم الدولة بتكلف مصاريف علاجه كما حدث مع البعض ، في حين أن الفنانين الاجانب لديهم عائد من الأعمال الفنية التي تعرض لهم علي الشاشات .

وكان آخر أعمال صفية العمري فيلم كان لك معايا وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو من بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، إضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد.

الفيلم يحوي عددا من ضيوف الشرف إبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن إنتاج المركز القومى ومن من تأليف روجينا بسالى و يوسف وجيه ، ومن إخراج روجينا بسالي.